«Это головы. Будем изучать»: косметолог выложила в сеть видео с курсов из морга (18+)
Московский специалист стала объектом критики пользователей.
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Фото, видео: Instagram @dr.beautysense, РИА Новости / Алексей Сухоруков
Московский врач-дерматолог стала объектом критики пользователей после трансляции в TikTok видео диссекционных кадавер-курсов из петербургского морга. Девушка показала юзерам манипуляции с препарированными человеческими головами, на которых косметологи учатся купировать неотложные состояния.
«Еду на самое жуткое в жизни. Тренироваться на трупах. Слабонервным не смотреть! Иду в морг. Очень волнуюсь. Это головы. Будем изучать. Готовим к процедуре. Косметологом быть не просто. Но это мое призвание. Подписывайся!» — призвала в комментариях к видео медик.
Молодой специалист отметила, что во время поездки в Петербург смогла получить массу впечатлений на всю оставшуюся жизнь и найти ответы на все сомнительные вопросы. Врач-дерматолог и косметолог подчеркнула, что после пройденных курсов готова к абсолютно любым обстоятельствам.
После шквала критики, который обрушился со стороны пользователей, медик поспешила удалить снятые в морге кадры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро полицейских лишатся должностей после фотосессии в морге.
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