«Это головы. Будем изучать»: косметолог выложила в сеть видео с курсов из морга (18+)

|
Василий Заика
1 444

Московский специалист стала объектом критики пользователей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @dr.beautysense, РИА Новости / Алексей Сухоруков

Московский врач-дерматолог стала объектом критики пользователей после трансляции в TikTok видео диссекционных кадавер-курсов из петербургского морга. Девушка показала юзерам манипуляции с препарированными человеческими головами, на которых косметологи учатся купировать неотложные состояния.

«Еду на самое жуткое в жизни. Тренироваться на трупах. Слабонервным не смотреть! Иду в морг. Очень волнуюсь. Это головы. Будем изучать. Готовим к процедуре. Косметологом быть не просто. Но это мое призвание. Подписывайся!» — призвала в комментариях к видео медик.

Instagram @dr.beautysense

Молодой специалист отметила, что во время поездки в Петербург смогла получить массу впечатлений на всю оставшуюся жизнь и найти ответы на все сомнительные вопросы. Врач-дерматолог и косметолог подчеркнула, что после пройденных курсов готова к абсолютно любым обстоятельствам.

После шквала критики, который обрушился со стороны пользователей, медик поспешила удалить снятые в морге кадры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро полицейских лишатся должностей после фотосессии в морге.

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
14:06
Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ — Песков
14:05
США впервые за 100 лет накрою сразу два мощных урагана
14:00
Естественная красота vs пластика: кто из звезд делал это?
13:51
К бою готов: Минстрой готовит стандарты для строек в РФ во время эпидемий
13:41
В Грузии объявлен день траура по 17 погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, обладающих необъяснимой силой
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок