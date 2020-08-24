Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ — Песков
Представитель Кремля отметил, что разрешения для транспортировки блогера в Берлин были выданы оперативно.
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Фото, видео: EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что Владимир Путин не принимал участия в решении вопроса о транспортировке Алексея Навального на лечение в ФРГ.
Представитель Кремля отметил, что соответствующие разрешения были выданы достаточно оперативно и не требовали личного содействия главы российского государства.
«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. <…> Здесь нет никакого повода для международных переговоров, я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно: все разрешения, связанные с формальностями, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — сказал Дмитрий Песков.
На вопрос о якобы проводимой слежке за Алексеем Навальным пресс-секретарь главы государства ответил, что подтверждение подобной информации можно получить только при обращении в спецслужбы. Дмитрий Песков подчеркнул, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении определенных лиц не могут быть и не должны согласовываться с администрацией президента.
«Я в данном случае могу вас только переадресовать в специальные службы. Конечно же, какие-то оперативно-розыскные мероприятия в отношении каких-то лиц не могут и не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более с администрацией президента. Это прерогатива специальных служб. Проверить достоверность этой информации можно только у них», — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков добавил, что соответствующие сообщения в ряде СМИ со ссылкой на некие источники, как правило, говорят лишь о частичной достоверности данных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач омской больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального.
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