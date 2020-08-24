Главврач омской больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального
По словам Александра Мураховского, блогер до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Софийчук
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Александр Мураховский в ходе пресс-конференции отметил заслуги врачей в спасении жизни Алексея Навального. По его словам, сомневаться в профессионализме медиков нельзя. Они действовали оперативно и относились к блогеру, как к любому другому пациенту.
«БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя», — сказал Александр Мураховский.
Главврач добавил, что блогер после транспортировки в немецкую клинику Charite до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Александр Мураховский отметил, что берлинские врачи благодарны российским коллегам за квалифицированную помощь, оказанную Алексею Навальному.
«В субботу (22 августа — Прим.ред.) я направил письмо в клинику Charite о том, что мы готовы сотрудничать с немецкими коллегами и готовы предоставить все данные анализов. И уже буквально вчера (23 августа — Прим.ред.) после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии», — сказал Александр Мураховский.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.
22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как окружение Навального пиарилось на его болезни.
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