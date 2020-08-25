СК разбирается в истории с истощенным ребенком из детдома в Крыму — видео
Двухлетний мальчик в два года весит около шести килограммов, не сидит и не ходит. Ребенок обезвожен до критической стадии. Приемная мать малыша во всех бедах винит учреждение.
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Фото, видео: EP / АБ, 5-tv.ru
В Крыму в Доме ребенка разгорелся скандал. Приемные родители взяли в семью одного из малышей и были шокированы состоянием его здоровья. У мальчика сильнейшее обезвоживание, дистрофия, рахит. И это не все заболевания, которые, как считает приемная мама, появились из-за халатности воспитателей.
Найти правых и виноватых в возникшем конфликте интересов не могут и представители Фемиды. Юристы констатируют: иногда за благородными намерениями опекунов порой кроются меркантильные мотивы, ведь за каждого усыновленного ребенка положены немалые выплаты. Тем более приемная мама должна была встретиться с малышом в присутствии органов опеки, но не сделала этого.
Сейчас Сережа и его приемная мама находятся в больнице под наблюдением врачей. У малыша заработала система пищеварения. Однако, полностью обследовать ребенка все еще невозможно - у него слишком маленький вес.
Корреспондент Мэри Бадунс выслушала обе стороны конфликта.
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