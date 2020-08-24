Один человек погиб в массовом ДТП на КАД в Ленобласти, где бензовоз протаранил барьер

Восемь машин, среди которых семь легковых автомобилей и один грузовик, стали участниками серьезного ДТП, произошедшего на Кольцевой автодороге в Ленинградской области. По некоторым данным, бензовоз протаранил разделительный барьер и выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения автомобилей.

По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек, еще семеро пострадали, из них трое детей. Четверых взрослых госпитализировали.

Из-за аварии образовалась огромная пробка в сторону деревни Заневка. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, работает несколько карет скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии автобус с пассажирами упал в пропасть.