Один человек погиб в массовом ДТП на КАД в Ленобласти, где бензовоз протаранил барьер
В результате аварии также пострадали семь человек, в том числе трое детей.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Восемь машин, среди которых семь легковых автомобилей и один грузовик, стали участниками серьезного ДТП, произошедшего на Кольцевой автодороге в Ленинградской области. По некоторым данным, бензовоз протаранил разделительный барьер и выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения автомобилей.
По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек, еще семеро пострадали, из них трое детей. Четверых взрослых госпитализировали.
Из-за аварии образовалась огромная пробка в сторону деревни Заневка. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, работает несколько карет скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии автобус с пассажирами упал в пропасть.
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