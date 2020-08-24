Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым для защиты по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего источника. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 21 августа актер отказался от услуг своего правозащитника, чтобы найти нового представителя.

«Даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего», — заявил источник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться девятое заседание по делу о «пьяном» ДТП с участием Ефремова. Однако оно было перенесено из-за отсутствия адвоката у артиста.