Жена Ефремова пожаловалась в полицию на непрошеных гостей
Софья Кругликова обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова обратилась с заявлением в полицию. Она пожаловалась на непрошеных гостей, которые постоянно находятся в подъезде. По ее словам, подозрительные личности знают код домофона и беспрепятственно попадают в дом, где живет заслуженный артист.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться девятое заседание по делу о «пьяном» ДТП с участием Ефремова. Однако оно было перенесено из-за отсутствия адвоката у артиста. 21 августа он отказался от услуг Эльмана Пашаева.
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