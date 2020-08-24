Жена Ефремова пожаловалась в полицию на непрошеных гостей

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Алиса Маркова
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Софья Кругликова обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Жена Ефремова пожаловалась в полицию на непрошеных гостей

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова обратилась с заявлением в полицию. Она пожаловалась на непрошеных гостей, которые постоянно находятся в подъезде. По ее словам, подозрительные личности знают код домофона и беспрепятственно попадают в дом, где живет заслуженный артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться девятое заседание по делу о «пьяном» ДТП с участием Ефремова. Однако оно было перенесено из-за отсутствия адвоката у артиста. 21 августа он отказался от услуг Эльмана Пашаева.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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