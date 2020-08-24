Зеленский поприветствовал Сердючку в центре Киева, стукнувшись кулачками

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Татьяна Меркер
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Встреча двух знаменитостей случайно произошла в столице Украины.

Зеленский поприветствовал Сердючку в центре Киева, стукнувшись кулачками

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка в своем микроблоге Instagram опубликовал забавные кадры встречи с президентом Украины в центре Киева.

На серии кадров видно, что Зеленский шел в окружении охраны навстречу Сердючке, и, узнав артиста, расплылся в добродушной улыбке. Поровнявшись, Данилко и Зеленский стукнулись кулачками в знак приветствия.

Зеленский поприветствовал Сердючку в центре Киева, стукнувшись кулачками

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Instagram @v_serduchka

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Instagram @v_serduchka

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Instagram @v_serduchka

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Instagram @v_serduchka

«Володимире Олександровичу!» – подписал фотографии в своем профиле Андрей Данилко.

Фанаты, которых у Сердючки на Украине огромное количество, восторженно прокомментировали публикацию. Многие пожалели, что не стали свидетелями этой «уникальной» случайной встречи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появился новый мем с членом партии Зеленского.

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