«Дальше нужно ждать»: эксперт оценил заявление немецких врачей о состоянии Навального

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин в интервью 5-tv.ru прокомментировал заявление немецких коллег из клиники «Шарите», где блогер сейчас находится на лечении. Зарубежные специалисты уверяют, что причиной комы у Навального якобы стала интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, которое в частности применяется при лечении болезней в области психиатрии и неврологии.

«Та клиника (симптомы — Прим.ред.), что была первоначально при поступлении, она не вполне соответствует данному заявлению. Она не вполне соответствует клинике, которая бывает при отравлении форсфорорганическими соединениями. Во-вторых, я думаю, в двух лабораториях у нас проводили исследования, и скорее всего такой вопрос наверняка стоял… И чтобы не смогли определить… Ну, это сложно», — заметил Алексей Лодягин.

Он также добавил, что невозможно представить, чтобы опытные российские специалисты не определили бы отравление ингибиторами холинэстеразы.

«Подобная интоксикация сопровождается нарушением сознания, узкий зрачок, регулярные подергивания, нарушения дыхания за счет слабости», — сообщил Лодягин, отметив, что у Навального такое состояние не наблюдалось.

Специалист рассказал, что восстановление удовлетворительного состояния здоровья Навального займет время.

«Дальше нужно ждать, когда произойдет восстановление фермента, восстановление проходит длительное время», — заключил эксперт.

Кроме того врач указал на то, что ингибиторы холинэстеразы являются веществами из той же группы фосфорорганических соединений, которые нашли у Сергея и Юлии Скрипаль. Однако точные причины необходимо установить в ходе лабораторного исследования.

Навальный по-прежнему остается в искусственной коме, его состояние оценивается как «серьезное», однако острой угрозы жизни нет.

Блогер почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как окружение Навального пиарилось на его болезни.