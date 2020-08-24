В Москве снизят стоимость поездок на двух ветках метро

В Москве запустят пилотный проект по снижению тарифов в московском метро. Эксперимент будет проводиться на двух линиях сразу — Некрасовской и Таганско-Краснопресненской.

Как пояснил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, Таганско-Краснопресненская ветка является одной из наиболее востребованных и загруженных в московском метрополитене. Некрасовская же участвует в проекте, потому что на южном участке дублирует фиолетовую.

«Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект. Поэтому пилот пройдет на двух линиях», — сказал он в интервью РИА Новости.

Скидка на проезд составит до 50%. Таким образом те, кто поедет на метро в определенные часы, — с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15 — заплатят всего лишь 20 рублей.

Проект рассчитан на восемь месяцев — до апреля 2021 года. Власти города надеются, что подобная мера поможет разгрузить линии на 7%.

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