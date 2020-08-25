«Люблю»: Фадеев заинтриговал снимком с молодой певицей

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Алина Потёмкина
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Фанаты даже заподозрили продюсера в романтической связи с артисткой.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram фото с певицей Юлианной Карауловой, которая была его ученицей в проекте «Фабрика звезд-5». На снимке артистка обнимает продюсера, оба смеются.

«Ой, откуда нам такую красивую тетеньку занесло?! Люблю! Она сама вам все расскажет!» — написал Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Поклонников взбудоражило это послание. Некоторые начали гадать, а нет ли романтической связи между знаменитостями?

«У них что, любоффф?»(Прим. ред. — пунктуация и орфография автора сохранены)

«Трек написал Максим, наверное, или, может, совместный будет»;

«У них эта любовь еще с пятой "Фабрики звезд»;

«Я офигеваю. Невозможно приобнять приятного человека, уже „любовь“. Дичает народ…» — спорили фанаты.

Сомнения подписчиков развеяла сама Караулова, опубликовав анонс новой песни, записанной совместно с Фадеевым. Она пообещала фанатам, что премьера состоится 28 августа.

 
 
 
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27.08.2020 @fadeevmaxim 🖤 #ткр

Публикация от  Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлианна Караулова шокировала фанатов небритыми ногами.

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