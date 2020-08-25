«Люблю»: Фадеев заинтриговал снимком с молодой певицей

Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram фото с певицей Юлианной Карауловой, которая была его ученицей в проекте «Фабрика звезд-5». На снимке артистка обнимает продюсера, оба смеются.

«Ой, откуда нам такую красивую тетеньку занесло?! Люблю! Она сама вам все расскажет!» — написал Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Поклонников взбудоражило это послание. Некоторые начали гадать, а нет ли романтической связи между знаменитостями?

«У них что, любоффф?»(Прим. ред. — пунктуация и орфография автора сохранены)

«Трек написал Максим, наверное, или, может, совместный будет»;

«У них эта любовь еще с пятой "Фабрики звезд»;

«Я офигеваю. Невозможно приобнять приятного человека, уже „любовь“. Дичает народ…» — спорили фанаты.

Сомнения подписчиков развеяла сама Караулова, опубликовав анонс новой песни, записанной совместно с Фадеевым. Она пообещала фанатам, что премьера состоится 28 августа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 27.08.2020 @fadeevmaxim 🖤 #ткр Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) 24 Авг 2020 в 9:25 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлианна Караулова шокировала фанатов небритыми ногами.