«Люблю»: Фадеев заинтриговал снимком с молодой певицей
Фанаты даже заподозрили продюсера в романтической связи с артисткой.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram фото с певицей Юлианной Карауловой, которая была его ученицей в проекте «Фабрика звезд-5». На снимке артистка обнимает продюсера, оба смеются.
«Ой, откуда нам такую красивую тетеньку занесло?! Люблю! Она сама вам все расскажет!» — написал Фадеев.
Поклонников взбудоражило это послание. Некоторые начали гадать, а нет ли романтической связи между знаменитостями?
«У них что, любоффф?»(Прим. ред. — пунктуация и орфография автора сохранены)
«Трек написал Максим, наверное, или, может, совместный будет»;
«У них эта любовь еще с пятой "Фабрики звезд»;
«Я офигеваю. Невозможно приобнять приятного человека, уже „любовь“. Дичает народ…» — спорили фанаты.
Сомнения подписчиков развеяла сама Караулова, опубликовав анонс новой песни, записанной совместно с Фадеевым. Она пообещала фанатам, что премьера состоится 28 августа.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлианна Караулова шокировала фанатов небритыми ногами.
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