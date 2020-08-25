Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп в понедельник вступил в новую президентскую гонку. На съезде республиканской партии за его кандидатуру проголосовало большинство делегатов. Теперь действующий лидер США должен сам официально согласиться с выбором однопартийцев.

Впервые за всю историю действующий президент не будет поддержан ни одним из ныне живущих экс-лидеров Америки. На съезд не приехал ни Джордж Буш-младший, ни Мит Ромни – кандидат от республиканцев на выборах в 2012-м. Но Трамп в свойственной ему манере не унывал и сходу обрушился на демократов.

Президент заявил, что во время его правления Америка стала великой. Корреспондент Роман Ишмухаметов слышал речь Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политологи оценивают первый президентский срока Дональда Трампа с переменным успехом. С одной стороны, Америка вернулась в сферу мирового внимания всех СМИ и в стране началась вторая американская индустриализация. С другой, однозначных внешнеполитических побед Америка при Трампе не одержала.