Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

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Действующий американский президент набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Jessica Koscielniak - Pool Via C, 5-tv.ru

Дональд Трамп в понедельник вступил в новую президентскую гонку. На съезде республиканской партии за его кандидатуру проголосовало большинство делегатов. Теперь действующий лидер США должен сам официально согласиться с выбором однопартийцев.

Впервые за всю историю действующий президент не будет поддержан ни одним из ныне живущих экс-лидеров Америки. На съезд не приехал ни Джордж Буш-младший, ни Мит Ромни – кандидат от республиканцев на выборах в 2012-м. Но Трамп в свойственной ему манере не унывал  и сходу обрушился на демократов.

Президент заявил, что во время его правления Америка стала великой.  Корреспондент Роман Ишмухаметов слышал речь Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политологи оценивают первый президентский срока Дональда Трампа с переменным успехом. С одной стороны, Америка вернулась в сферу мирового внимания всех СМИ и в стране началась вторая американская индустриализация. С другой, однозначных внешнеполитических побед Америка при Трампе не одержала.

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