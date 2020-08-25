Великобритания может полностью отказаться от танков
В правительстве Соединенного королевства полагают, что нужно сделать ставку на кибервооружение и космические силы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Artur Widak, 5-tv.ru
Британская армия может полностью ликвидировать все танковые подразделения. Сейчас в армии Соединенного королевства больше 200 боевых машин, но по своим характеристикам они сильно уступают российской «Армате». Требуется модернизация, но, как выяснили журналисты Times, в бюджете на это денег нет.
И после Brexit финансирование могут еще больше урезать. Поэтому в правительстве Бориса Джонсона считают, что нужно сделать ставку на кибервооружение, космические силы, а в операциях НАТО участвовать преимущественно авиацией. Вот только на вооружении британской армии стоят вертолеты Apache американского производства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский штурмовик Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании.
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