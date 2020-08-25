Видео: Пассажиры автобуса едва не погибли в ДТП с иномаркой в Башкирии
Авария на Шакшинской дороге в Уфе произошла утром во вторник, 25 августа.
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Фото, видео: ГИБДД Республики Башкортостан, ВКонтакте @dorpatrolufa
Четыре пассажира автобуса «ПАЗ» № 165, следовавшего по маршруту «Колхозный рынок — Конечная» в Уфе, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП. Причиной стало столкновение с автомобилем Hyundai Elantra.
Согласно информации из официального Instagram-аккаунта ГИБДД Республики Башкортостан, обстоятельства происшествия пока остаются неясными. Состояние водителей Hyundai и «ПАЗ» также остается неизвестным.
Причины происшествия выясняются. На месте работают представители дорожной инспекции. Движение по трассе не останавливали.
Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП в Ростовской области.
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