Видео: Пассажиры автобуса едва не погибли в ДТП с иномаркой в Башкирии

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Анастасия Шадская
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Авария на Шакшинской дороге в Уфе произошла утром во вторник, 25 августа.

Фото, видео: ГИБДД Республики Башкортостан, ВКонтакте @dorpatrolufa

Четыре пассажира автобуса «ПАЗ» № 165, следовавшего по маршруту «Колхозный рынок — Конечная» в Уфе, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП. Причиной стало столкновение с автомобилем Hyundai Elantra.

Согласно информации из официального Instagram-аккаунта ГИБДД Республики Башкортостан, обстоятельства происшествия пока остаются неясными. Состояние водителей Hyundai и «ПАЗ» также остается неизвестным.

Причины происшествия выясняются. На месте работают представители дорожной инспекции. Движение по трассе не останавливали.

Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП в Ростовской области.

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