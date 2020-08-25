В Минпросвещения прояснили ситуацию с возможным переносом начала учебного года

Новый учебный год 2020/2021 начнется с 1 сентября в соответствии с ранее утвержденными протоколами. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель пресс-службы Минпросвещения РФ.

Комментируя предложенную депутатом Госдумы от ЛДПР Василием Власовым инициативу о переносе старта учебного процесса на октябрь из-за пандемии COVID-19, собеседник пояснил, что сегодня в этом нет необходимости.

Во-первых, потому что предприняты все меры по обеспечению безопасности школьников в образовательной среде. Во-вторых, необходимая информация о начале учебного года уже была доведена до родительской и педагогической общественности, а потому Минпросвещения не видит смысла «провоцировать социальное напряжение» без нужды меняя решения.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах. <…> Профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом», — подытожил представитель ведомства.

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