Звезда сериала «Ольга» рассказала об избиениях бывшим мужем и смерти сына
Первый брак стал для актрисы Яны Трояновой сущим кошмаром.
Фото: Instagram @troyanovayana, @leverba
Актриса Яна Троянова, известная зрителю как участница шоу «Последний герой» и главная героиня сериала «Ольга», дала откровенное интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.
Актриса поделилась шокирующими подробностями отношений с бывшим мужем Константином Ширинкиным. За него Яна вышла замуж сразу после школы, в возрасте всего 17 лет. В браке Ширинкин, по ее словам, оказался настоящим домашним тираном. Он жестоко избивал супругу даже несмотря на беременность.
«Врач сказал: «Ян, не били, убили», — припомнила Троянова.
Всего через год после свадьбы Яна сбежала от супруга с синяками на теле и маленьким сыном Колей на руках. Трагичная судьба постигла и ребенка актрисы. В возрасте 20 лет Николай из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом закончил жизнь самоубийством.
Троянова призналась, что тяжело переживала все удары судьбы и часто злоупотребляла алкоголем, но сейчас смогла побороть пагубную зависимость. Актриса счастлива в браке с режиссером Василием Сигаревым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Троянова раскрыла, почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась взять деньги.
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