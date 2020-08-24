Яна Троянова раскрыла, почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась взять деньги
Звезда сериала «Ольга» раскритиковала решение родственников Сергея Захарова не принимать помощи от актера.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко
Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова осудила родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова.
Как рассказала актриса в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале, заслуженный артист РФ поступил правильно, предложив деньги пострадавшей стороне. Однако, по ее словам, родственники не приняли помощи от актера по той причине, что побоялись осуждения со стороны общества.
«Семья могла бы взять эти деньги, потому что мужчина ехал заработать деньги. Но общество же чего боится? Осуждения нового. Если бы они взяли деньги, их бы осудили, а на самом деле это тупо. Можно было взять деньги», — заявила Троянова.
Актриса отметила, что даже если бы родственники взяли деньги, Ефремов все равно бы понес наказание, хотя и смягчающее, так как стороны нашли бы компромисс. По мнению Трояновой, об этом случае все бы «быстро забыли», но при этом семья могла бы дать детям покойного достойное образование.
Она также добавила, что в ДТП виновна «болезнь» Ефремова, вызванная пристрастием к алкоголю, а сам актер вовсе не хотел быть виновником чьей-то смерти.
«Нужно понять одну вещь: он не хотел никого убивать. Это просто болезнь включилась, когда она тебя уничтожает», — сказала Троянова.
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