В МВД РФ заявили, что участников банд из АУЕ* могут использовать для массовых беспорядков
По словам врио замначальника ведомства Сергея Кравчука, удельный вес преступлений, совершенных последователями субкультуры, остается высоким.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter
В управлении МВД РФ опасаются участия подростковых банд запрещенного движения АУЕ* в акциях протеста. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ведомства по охране общественного порядка Сергей Кравчук.
По его словам, количество преступлений, совершенных группами последователей запрещенной в РФ криминальной субкультуры, остается стабильно высоким.
«Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким — 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей», — цитирует РИА Новости Сергея Кравчука.
По его словам, при помощи подобных формирований могут организовываться массовые беспорядки и совершаться преступления экстремистской направленности, в том числе и в Москве.
17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генпрокуратуре заявили о широком распространении движения АУЕ* в соцсетях.
* — запрещена в РФ.
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