В МВД РФ заявили, что участников банд из АУЕ* могут использовать для массовых беспорядков

В управлении МВД РФ опасаются участия подростковых банд запрещенного движения АУЕ* в акциях протеста. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ведомства по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

По его словам, количество преступлений, совершенных группами последователей запрещенной в РФ криминальной субкультуры, остается стабильно высоким.

«Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким — 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей», — цитирует РИА Новости Сергея Кравчука.

По его словам, при помощи подобных формирований могут организовываться массовые беспорядки и совершаться преступления экстремистской направленности, в том числе и в Москве.

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генпрокуратуре заявили о широком распространении движения АУЕ* в соцсетях.

* — запрещена в РФ.