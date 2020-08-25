В МВД РФ заявили, что участников банд из АУЕ* могут использовать для массовых беспорядков

|
Василий Заика
15

По словам врио замначальника ведомства Сергея Кравчука, удельный вес преступлений, совершенных последователями субкультуры, остается высоким.

Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter

В управлении МВД РФ опасаются участия подростковых банд запрещенного движения АУЕ* в акциях протеста. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ведомства по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

По его словам, количество преступлений, совершенных группами последователей запрещенной в РФ криминальной субкультуры, остается стабильно высоким.

«Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким — 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей», — цитирует РИА Новости Сергея Кравчука.

По его словам, при помощи подобных формирований могут организовываться массовые беспорядки и совершаться преступления экстремистской направленности, в том числе и в Москве.

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генпрокуратуре заявили о широком распространении движения АУЕ* в соцсетях.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Внучка Юрия Яковлева вышла замуж за актера на десять лет старше нее
15:53
ВКС России и ВВС Сирии провели совместную атаку в районе «Белой пустыни»
15:51
В МВД РФ заявили, что участников банд из АУЕ* могут использовать для массовых беспорядков
15:43
Верхом на радуге: девочку на надувном единороге унесло в открытое море
15:32
В Генпрокуратуре заявили о широком распространении движения АУЕ* в соцсетях
15:24
Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии

Сейчас читают

Любовь под звездами: представители каких знаков зодиака встретят избранного в сентябре?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок