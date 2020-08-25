Истребитель МиГ-31 перехватил шпионский самолет ВВС Норвегии у границ РФ

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Виктория Андреева
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Ситуацию прокомментировали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Истребитель МиГ-31 перехватил шпионский самолет ВВС Норвегии у границ РФ

Фото: www.globallookpress.com © MOD Russia

Российский истребитель МиГ-31бм перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря. Как отметили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, нарушения им госграниц страны допущено не было.

Инцидент произошел во вторник, 25 августа. Воздушную цель, стремительно приближающуюся к границе Российской Федерации, обнаружили системы контроля воздушного пространства. Для распознавания объекта в воздух незамедлительно был поднят боевой самолет.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорилось в сообщении.

В НЦУО подчеркнули, что весь полет российского МиГ-31бм проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт нашел объяснение частому появлению разведывательных самолетов ВВС США у российских границ.

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