Немецкая клиника Сharite отменила пресс-конференцию по состоянию Навального

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Алиса Маркова
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Блогер находится на лечении в Германии. Специалисты медучреждения считают, что он впал в кому из-за наличия в его организме веществ из группы ингибиторов холинестеразы.

Немецкая клиника Сharite отменила пресс-конференцию по состоянию Навального

Фото: Facebook @navalny

Немецкая клиника Сharite отменила пресс-конференцию по состоянию Алексея Навального. Блогер находится на лечении в Германии. Специалисты медучреждения в Берлине говорят, что он впал в кому из-за интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако о каком именно веществе идет речь — не уточняется.

В минувшую субботу, 22 августа, сотрудники Минздрава Омской области также обнародовали результаты первых анализов блогера. В его организме не были найдены ни синтетические или судорожные яды, ни оксибутираты, ни барбитураты, ни стрихнин. При этом лабораторная диагностика мочи выявила содержание алкоголя, а также кофеина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Александр Мясников оценил версию немецких врачей об «отравлении» блогера Алексея Навального.

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