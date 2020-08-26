Чрезвычайная ситуация в Краснодарском крае — под Анапой пламя уничтожает уникальный природный заповедник Большой Утриш. В огне — тысячелетние деревья, десятки видов краснокнижных растений.

Пока отряды и авиация МЧС пытаются потушить пожар, полиция уже разбирается в причинах. Возбуждено уголовное дело, губернатор подозревает в поджогах «диких» туристов. Сейчас глава края на месте проводит заседание оперативного штаба.

Масштабы бедствия оценил Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в регионе спровоцировал человеческий фактор. Так читает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.