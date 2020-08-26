Туристов подозревают в поджоге заповедника в Краснодарском крае — видео

Эфирная новость 12

По факту пожара в Большом Утрише возбудили уголовное дело.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru

Чрезвычайная ситуация в Краснодарском крае — под Анапой пламя уничтожает уникальный природный заповедник Большой Утриш. В огне — тысячелетние деревья, десятки видов краснокнижных растений.

Пока отряды и авиация МЧС пытаются потушить пожар, полиция уже разбирается в причинах. Возбуждено уголовное дело, губернатор подозревает в поджогах «диких» туристов. Сейчас глава края на месте проводит заседание оперативного штаба.

Масштабы бедствия оценил Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в регионе спровоцировал человеческий фактор. Так читает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:04
Британский музей отказался от своего основателя и записал его в рабовладельцы
3:55
Когда завершится суд по делу Ефремова — мнение Добровинского
3:41
Туристов подозревают в поджоге заповедника в Краснодарском крае — видео
3:34
Россиянин арестован в США по подозрению в киберпреступлениях
3:06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
2:52
Никаких «черных» и «белых»: IT-компании запретили ряд терминов, признав их оскорбительными

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
День Тихона Страстного: что можно и нельзя делать 26 августа
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок