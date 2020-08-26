Вторая волна зачислений началась в российских вузах

Российские вузы объявили вторую волну зачислений. У выпускников школ появился еще один шанс занять свободные бюджетные места. Тем временем, свои места в общежитиях уже занимают абитуриенты, поступившие с первой попытки.

Общежитиям вузов предстоит на пару недель стать обсерваторами. Погружение в студенческую жизнь начнется с этих комнат и коридоров. 24 часа в сутки 14 дней. Покидать общежитие нельзя. Продукты придется заказывать прямо в номер, а с Петербургом знакомиться, выглядывая из окна

Подробнее о новых студенческих реалиях в условиях пандемии смотрите в видеосюжете Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда начнется учебный год в российских школах.