Вторая волна зачислений началась в российских вузах
Из-за пандемии коронавируса сроки приема студентов в университеты сдвинулась.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: www.globallookpress.com /Vasilii Smirnov, 5-tv.ru
Российские вузы объявили вторую волну зачислений. У выпускников школ появился еще один шанс занять свободные бюджетные места. Тем временем, свои места в общежитиях уже занимают абитуриенты, поступившие с первой попытки.
Общежитиям вузов предстоит на пару недель стать обсерваторами. Погружение в студенческую жизнь начнется с этих комнат и коридоров. 24 часа в сутки 14 дней. Покидать общежитие нельзя. Продукты придется заказывать прямо в номер, а с Петербургом знакомиться, выглядывая из окна
Подробнее о новых студенческих реалиях в условиях пандемии смотрите в видеосюжете Максима Облендера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда начнется учебный год в российских школах.
Читайте также
88%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?