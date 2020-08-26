В Минпросвещения ответили на предложение перенести учебный год

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Так в Минпросвещения ответили на предложение перенести начало занятий на октябрь. В Министерстве пояснили: такое решение может грозить социальной напряженностью, к тому же школы готовы принять детей с соблюдением всех мер безопасности.

А глава ведомства, Сергей Кравцов, в понедельник заявил о недопустимости дополнительных поборов с родителей на эту самую безопасность. По его словам, все расходы на антисептики, защитные маски и прочее саноборудование заложены в региональные бюджеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменится жизнь школьников с 1 сентября 2020 года.