В Минпросвещения ответили на предложение перенести учебный год

Эфирная новость 46

Накануне в Госдуме предложили начать занятия в школах с 1 октября.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Pogontsev, 5-tv.ru

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Так в Минпросвещения ответили на предложение перенести начало занятий на октябрь. В Министерстве пояснили: такое решение может грозить социальной напряженностью, к тому же школы готовы принять детей с соблюдением всех мер безопасности.

А глава ведомства, Сергей Кравцов, в понедельник заявил о недопустимости дополнительных поборов с родителей на эту самую безопасность. По его словам, все расходы на антисептики, защитные маски и прочее саноборудование заложены в региональные бюджеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменится жизнь школьников с 1 сентября 2020 года.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:46
«Кривизну мозгов исправьте»: Самбурская ответила на предложение хирурга уменьшить кривизну ног
5:33
Следы двухвековой истории: Медный всадник в Петербурге готовят к реставрации
5:17
Три человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Калмыкии
5:13
Количество рабочих мест после пандемии будет расти
5:01
«Я знаю, где находится ад»: Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем
4:50
Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок