Аналитики оценили готовность россиян к онлайн-ипотеке

Только четверть россиян готовы оформить ипотеку через интернет. Остальные не доверяют крупные сделки онлайн-сервисам. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ведущих российских банков. В опросе приняли участие больше трех тысяч жителей из 11 городов-миллионников.

Выяснилось, что большинство потенциальных заемщиков опасаются мошенников и предпочтут провести несколько часов в офисе. Напомню, программа дистанционной ипотеки стартовала в мае, во время введения ограничительных мер из-за коронавируса. И по мнению экспертов именно этот механизм делает кредиты доступнее, а сделки по приобретению недвижимости прозрачнее и безопаснее.

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