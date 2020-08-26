Аналитики оценили готовность россиян к онлайн-ипотеке
Большинство жителей страны опасаются потенциальных мошенников, которые могут им предложить свои услуги.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Только четверть россиян готовы оформить ипотеку через интернет. Остальные не доверяют крупные сделки онлайн-сервисам. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ведущих российских банков. В опросе приняли участие больше трех тысяч жителей из 11 городов-миллионников.
Выяснилось, что большинство потенциальных заемщиков опасаются мошенников и предпочтут провести несколько часов в офисе. Напомню, программа дистанционной ипотеки стартовала в мае, во время введения ограничительных мер из-за коронавируса. И по мнению экспертов именно этот механизм делает кредиты доступнее, а сделки по приобретению недвижимости прозрачнее и безопаснее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли обменивать рубли на доллары.
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