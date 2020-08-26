День рождения гения: В Петербурге открылась выставка в честь 100-летия Сергея Бондарчука
Легендарный режиссер и сценарист скончался в 1994 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Российские кинематографисты готовятся к профессиональному празднику. День кино в нашей стране отмечают 27 августа. А накануне торжества в Петербурге открылась мультимедийная выставка «Судьба человека», посвященная легендарному актеру, режиссеру и сценаристу Сергею Бондарчуку.
«Они сражались за родину», «Борис Годунов», «Война и мир» — его выдающиеся фильмы знают далеко за пределами нашей страны. В этом году исполнится 100 лет со дня рождения мастера. По словам дочери всемирно известного режиссера Натальи Бондарчук, ее отец каждую картину принимал близко к сердцу. И однажды едва не умер на съемочной площадке.
«На этой картине у него остановилось сердце. Сердце остановилось на четыре минуты — клиническая смерть. И когда он очнулся, знаете, что он сказал? Теперь я знаю, что Болконский уходит не во тьму. Он уходит в свет», — рассказала дочь Сергея Бондарчука Наталья
На юбилейной выставке, посвященной Сергею Бондарчуку, представлены фотографии и кадры его лучших фильмов, а также неизвестные страницы жизни выдающегося режиссера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Цой с помощью живописи предсказал скорую смерть.
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