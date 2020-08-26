«К сожалению, не выжил»: звезда сериала «Кухня» призналась, что потеряла ребенка

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова в эфире шоу на федеральном телеканале призналась, что потеряла ребенка. По словам 47-летней актрисы, у нее было два официальных брака и длительные серьезные отношения.

Впервые порог ЗАГСа знаменитость переступила в 19 лет. Спустя 11 лет супруги подали на развод. Вторым мужем Елены Ксенофонтовой стал продюсер Илья Неретин. Плодом этого союза в 2003 году стал сын Тимофей. Отношения с отцом первого ребенка впоследствии дали трещину и пара развелась.

Вскоре актриса встретила юриста Александра Рыжих, который стал отцом их совместной дочери Софьи. Эти отношения стали самыми сложными в жизни Елены Ксенофонтовой. Спустя девять лет совместной жизни, пара рассталась с большим скандалом. В тот момент бывший избранник обвинил знаменитость в домашнем насилии, покушении на свою жизнь и попытался отобрать дочь.

Актриса вспоминает, что возлюбленный на протяжении нескольких лет при любом поводе вымещал на ней свой гнев. Самым тяжелым периодом стало время, когда Елена Ксенофонтова потеряла мальчика, которого мечтала родить от Александра Рыжих. Но, вместо ожидаемой поддержки женщине, по ее словам, пришлось столкнуться с грубостью и непониманием.

«Мы должны были родить мальчика, который, к сожалению, не выжил. Это была общая боль, которая нас не сплотила. Александр проявлял грубость, мог месяцами не разговаривать со мной из-за сущей мелочи. Поначалу я думала, что надо пересмотреть себя, наши отношения ради будущего ребенка, которым в итоге стала Соня. Но я ни о чем не жалею. Такого мужчину я сама выбрала, не прислушиваясь к интуиции», — цитирует Елену Ксенофонтову Cosmopolitan.

В результате судебных разбирательств, звезде «Кухни» удалось оставить Софью у себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксенофонтова рассказала о нападении неизвестных на ее сына.