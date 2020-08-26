Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Москве

Московская прокуратура инициировала проверку по факту взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Кубинка в столице. Сотрудники ведомства намерены дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе и в части соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, а также обеспечения безопасности газового оборудования.

Согласно указанию прокурора Москвы Дениса Попова, координацию действий правоохранительных органов на месте ЧП осуществляют заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и исполняющий обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Взрыв бытового газа в кирпичной пятиэтажке на западе Москвы произошел утром 26 августа. В результате начался пожар, который охватил квартиры на третьем — пятом этажах. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправная газовая колонка. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — после взрыва москвич с ребенком пытается выбраться из горящего дома через окно.