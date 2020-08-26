Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Москве
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали пять человек, еще 16 спасены.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Московская прокуратура инициировала проверку по факту взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Кубинка в столице. Сотрудники ведомства намерены дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе и в части соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, а также обеспечения безопасности газового оборудования.
Согласно указанию прокурора Москвы Дениса Попова, координацию действий правоохранительных органов на месте ЧП осуществляют заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и исполняющий обязанности Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Взрыв бытового газа в кирпичной пятиэтажке на западе Москвы произошел утром 26 августа. В результате начался пожар, который охватил квартиры на третьем — пятом этажах. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправная газовая колонка. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы.
Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — после взрыва москвич с ребенком пытается выбраться из горящего дома через окно.
Читайте также
82%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?