Скончался отец Стивена Спилберга

Отец всемирно известного режиссера Стивена Спилберга — Арнольд ушел из жизни в возрасте 103 лет. Смерть наступила по естественным причинам в Лос-Анджелесе, об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Arnold Spielberg, a pioneering computer designer who encouraged his only son, Steven Spielberg, to become a filmmaker, has died https://t.co/xggwJxrc66 pic.twitter.com/qkUUgusaFg