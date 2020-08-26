Родитель оскароносного режиссера ушел из жизни в возрасте 103 лет.

Скончался отец Стивена Спилберга

Фото: www.globallookpress / Henry McGee

Отец всемирно известного режиссера Стивена Спилберга — Арнольд ушел из жизни в возрасте 103 лет. Смерть наступила по естественным причинам в Лос-Анджелесе, об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Обладатель нескольких «Оскаров» имел с отцом очень близкие отношения. Во многом именно Арнольд поддержал желание своего сына развиваться в кинематографе. Он даже помог Стивену в работе над его первой полнометражной картиной, которую тот снял в возрасте всего семнадцати лет.

Помимо именитого режиссера, у Арнольда Спилберга остались еще трое детей, одиннадцать внуков и восемь правнуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киану Ривз пожалел «хмурых русских», говоря о петербуржцах.

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