Видео: в Петербурге высокопоставленный дипломат оскорбил активистов «СтопХам»
Прокомментировать несвойственное сотрудникам МИД РФ поведение мужчины журналисты попросили официального представителя ведомства Марию Захарову.
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Фото, видео: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox, YouTube @СтопХамСПб
Высокопоставленный дипломат оскорбил активистов движения «СтопХам» в Петербурге. В ходе очередного рейда к борцам с парковкой в неположенных местах подошел мужчина в деловом костюме и неряшливо заправленной в брюки рубашке.
Пешеход, имеющий внешнее сходство с начальником консульского отдела МИД РФ в Северной столице Владимиром Тимошенко, потребовал от общественников объяснений.
«Что вы тут собрались?! В чем проблема-то?! Вы кто такие?! <…> Мне не нравится, что вы здесь стоите. <…> Вы бедные и несчастные. Вам может нечем заняться. Работайте. Дебилы вы просто», — заявил мужчина и удалился.
Активисты движения «СтопХам» отметили, что Владимир Тимошенко «изрыгал» оскорбления в адрес окружающих и находился якобы «подшофе».
«Я могу указать одну занятную деталь: когда ему указали на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и предложили вызвать наряд ППС, он спешно ретировался к себе домой», — сказал активист «СтопХам» Иван Цалабастов.
В свою очередь, Владимир Тимошенко в беседе с 5-tv.ru отказался комментировать произошедшего, указав, что не испытывает стыда.
«Конечно не могу (комментировать — Прим.ред.). Вы мне мешаете. <…> Мне не стыдно», — заявил Владимир Тимошенко.
Прокомментировать несвойственное сотрудникам МИД РФ поведение мужчины журналисты попросили официального представителя ведомства Марию Захарову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наргиз ответила на оскорбления Жириновского в свой адрес.
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