В России прошел Федеральный педсовет
Учителя поделились опытом проведения зачетов и экзаменов в условиях санитарных ограничений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Weber, 5-tv.ru
Учителя из всех регионов сегодня впервые в истории собрались на Федеральный педсовет. По идее министра просвещения Сергея Кравцова, такое ежегодное онлайн-общение должно стать площадкой для свободного обсуждения проблем современной школы. С этой же целью Минпросвет создает экспертный совет учителей России.
«Попасть в этот совет может любой учитель нашей страны по итогам проведения всенародного учительского голосования. Единственным критерием для отбора будет наличие пятилетнего опыта работы в школе», — пояснил министр.
Сегодня учителя делились опытом проведения зачетов и экзаменов в условиях санитарных ограничений, обсудили сложности онлайн-обучения.
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