В России прошел Федеральный педсовет

Учителя из всех регионов сегодня впервые в истории собрались на Федеральный педсовет. По идее министра просвещения Сергея Кравцова, такое ежегодное онлайн-общение должно стать площадкой для свободного обсуждения проблем современной школы. С этой же целью Минпросвет создает экспертный совет учителей России.

«Попасть в этот совет может любой учитель нашей страны по итогам проведения всенародного учительского голосования. Единственным критерием для отбора будет наличие пятилетнего опыта работы в школе», — пояснил министр.

Сегодня учителя делились опытом проведения зачетов и экзаменов в условиях санитарных ограничений, обсудили сложности онлайн-обучения.