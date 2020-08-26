Младшая сестра Димы Билана едва не утонула на съемках клипа

Младшая сестра Димы Билана Анна едва не утонула во время съемок своего клипа. Как сообщает «Собеседник.ru», 25-летняя девушка наступает на пятки брату и активно покоряет вершины шоу-бизнеса. Под псевдонимом Otana начинающая артистка записывает композиции и снимает видео.

Съемки ролика на песню «Утопия» чуть не закончились трагически. В ходе творческого процесса исполнительнице пришлось несколько раз погрузиться под воду в тяжелом наряде и задерживать там дыхание.

«Съемки были очень сложные, особенно под водой. На мне было тяжелое платье со стразами и длинным шлейфом. Приходилось каждый дубль с прыжка падать в воду, на глубине задерживать дыхание, а потом резко выныривать. В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично», — вспоминает Анна Белан (настоящая фамилия Димы Билана, пока он ее не сменил в начале музыкальной карьеры — Прим.ред.).

Сестра Димы Билана под тяжестью одежд стала тонуть. Несмотря на это, члены съемочной группы далеко не сразу отреагировали на происходящее. Спустя некоторое время первым на помощь Анне Белан бросился ассистент режиссера. Когда девушку извлекли из воды, она не понимала, что происходит вокруг.

«Когда меня достали из воды, я плохо понимала, что происходит. В голове все кружилось и темнело, пока меня приводили в чувства. Настоящая утопия, так сказать», — сказала сестра Димы Билана.

Анна Белан около года назад вернулась в Россию из США, где училась на режиссера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Димы Билана сняла свой дебютный клип.