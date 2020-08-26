Видео: москвич несколько метров тащил на тросе утонувшие из-за ливня «Жигули»

Сильнейший ливень обрушился на Москву в среду, 26 августа. Ливневки не справлялись с большими потоками воды, в результате затопленными оказались десятки улиц российской столицы, что осложнило движение для автомобилистов.

На дорогах образовались гигантские пробки из-за того, что машины просто физически не могут проехать — приходится плыть.

На записи, которая была сделана в районе Загородного шоссе видно, как отчаявшийся мужчина привязал к тросу свой автомобиль ВАЗ-2104 «Жигули» и несколько метров волок его по затопленной дороге.

Сейчас в столице из-за сильных ливней объявлен предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что зал Новой Третьяковской галереи затопило из-за мощного ливня в Москве.