Видео: зал Новой Третьяковской галереи затопило из-за мощного ливня в Москве

Зал Новой Третьяковской галереи в Москве на Крымском валу затопило из-за сильного ливня. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru видно, что на полу в помещении образовались большие лужи. Посетителей пришлось эвакуировать из залитого водой зала музея.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий крыша здания начала протекать, однако сотрудники Третьяковки оперативно приступили к просушке помещения и уже убрали практически всю воду.

Известно, что в зале, который подвергся атаке стихии, находится собрание картин «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».