Видео: зал Новой Третьяковской галереи затопило из-за мощного ливня в Москве
Посетителей эвакуировали из залитого водой помещения музея.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @Мой район: Замоскворечье и Якиманка
Зал Новой Третьяковской галереи в Москве на Крымском валу затопило из-за сильного ливня. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru видно, что на полу в помещении образовались большие лужи. Посетителей пришлось эвакуировать из залитого водой зала музея.
Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий крыша здания начала протекать, однако сотрудники Третьяковки оперативно приступили к просушке помещения и уже убрали практически всю воду.
Известно, что в зале, который подвергся атаке стихии, находится собрание картин «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».
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