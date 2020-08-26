Видео: зал Новой Третьяковской галереи затопило из-за мощного ливня в Москве

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Алиса Маркова
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Посетителей эвакуировали из залитого водой помещения музея.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @Мой район: Замоскворечье и Якиманка

Тема:
Погода

Зал Новой Третьяковской галереи в Москве на Крымском валу затопило из-за сильного ливня. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru видно, что на полу в помещении образовались большие лужи. Посетителей пришлось эвакуировать из залитого водой зала музея.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий крыша здания начала протекать, однако сотрудники Третьяковки оперативно приступили к просушке помещения и уже убрали практически всю воду.

Известно, что в зале, который подвергся атаке стихии, находится собрание картин «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

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