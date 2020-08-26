Украина на месяц закрыла границы для иностранцев

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Татьяна Меркер
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Решение принято с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Фото, видео: www.globallookpress / Mykola Miakshykov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство Украины приняло решение ограничить въезд в страну для иностранцев. Государственная граница будет закрыта с 29 августа до конца сентября, сообщают РИА Новости.

Премьер министр Денис Шмыгаль объяснил такое решение ситуацией с пандемией коронавируса.

«В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — заявил Шмыгаль.

Исключения будут составлять только граждане, имеющие вид на жительство на территории Украины, члены международных гуманитарных миссий и организаций, а также те, кто въезжает в страну транзитом.

Кроме того, кабинет министров Украины продлил карантинные меры внутри страны до ноября. По последним данным, было выявлено 1670 новых случаев COVID-19, за все время — 110 085 лабораторно подтвержденных случаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Польша возобновляет авиасообщение с Россией.

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