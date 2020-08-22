Польша возобновляет авиасообщение с Россией

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Светлана Александрова
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Вместе с тем «черный список» стран, из которых запрещено летать в Польшу, существенно расширится

Фото, видео: www.globallookpress / Ralph Kerpa, Thorsten Gutschalk, Jesus Merida, ARNULF HETTRICH via www.imago-im, Mateusz Slodkowski, Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

Тема:
Эпидемия коронавируса

Польские власти намерены уже на следующей неделе снять запрет на авиасообщение с Россией, а также с Сербией, Китаем, Сингапуром и еще тремя странами. Как сообщает Польское агентство печати (PAP), соответствующее постановление правительства Польши будет действовать с 26 августа по 8 сентября.

Вместе с тем «черный список» стран, гражданам которых въезд в эту страну запрещен, будет расширен с 44 до 63. В частности, запрет распространится на пассажирские перевозки с Бельгией, Испанией, США, Индией, Филиппинами и рядом других государств.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 августа Россия возобновила приостановленное 27 марта из-за коронавируса пассажирское авиасообщение с Лондоном, Стамбулом, Анкарой и Занзибаром. С 10 августа к ним добавились Анталья, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились регулярные полеты между Россией и Швейцарией.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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