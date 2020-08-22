Польша возобновляет авиасообщение с Россией
Вместе с тем «черный список» стран, из которых запрещено летать в Польшу, существенно расширится
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото, видео: www.globallookpress / Ralph Kerpa, Thorsten Gutschalk, Jesus Merida, ARNULF HETTRICH via www.imago-im, Mateusz Slodkowski, Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE
Польские власти намерены уже на следующей неделе снять запрет на авиасообщение с Россией, а также с Сербией, Китаем, Сингапуром и еще тремя странами. Как сообщает Польское агентство печати (PAP), соответствующее постановление правительства Польши будет действовать с 26 августа по 8 сентября.
Вместе с тем «черный список» стран, гражданам которых въезд в эту страну запрещен, будет расширен с 44 до 63. В частности, запрет распространится на пассажирские перевозки с Бельгией, Испанией, США, Индией, Филиппинами и рядом других государств.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 августа Россия возобновила приостановленное 27 марта из-за коронавируса пассажирское авиасообщение с Лондоном, Стамбулом, Анкарой и Занзибаром. С 10 августа к ним добавились Анталья, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились регулярные полеты между Россией и Швейцарией.
- 21 авг
- Ученые объяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
- 21 авг
- В комитете по образованию Петербурга не исключают перехода на «дистанционку»
- 21 авг
- Число регионов РФ с «красной зоной» коронавируса стремительно сокращается
- 20 авг
- Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от COVID-19
- 20 авг
- Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
- 20 авг
- Вакцина от коронавируса: какими будут срок годности и противопоказания?
- 20 авг
- Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на переобучение безработных
- 20 авг
- Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса
- 19 авг
- Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации обучения в колледжах
- 19 авг
- Ученые раскрыли ранее неизвестный механизм инфицирования коронавирусом
Читайте также
56%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?