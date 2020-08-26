Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с новыми странами
Президент подчеркнул, что необходимо избежать новой вспышки коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress / Martin Moxter, 5-tv.ru
Президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой открытие авиасообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает ФАН.
«Мы уже с вами говорили по поводу того, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения», — обратился к Голиковой Путин во время совещания с членами правительства.
Президент подчеркнул, что этот процесс необходимо проводить «очень аккуратно, чтобы не допустить новой волны заболевания».
«Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах сообщали, что Оперштабом было поручено проработать план по восстановлению авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом — исключительно Каир, а также Китаем — только Шанхай.
Сегодня авиасообщение налажено лишь с ограниченным рядом стран — Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 1 августа были разрешены пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар. С 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа были возобновлены перелеты в Швейцарию, однако попасть на территорию государства могут лишь граждане, обладающие видом на жительство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина на месяц закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.
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