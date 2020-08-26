По стопам Джигана? Дочь Ларисы Гузеевой сбрила брови
Ольга Бухарова совершила эксперимент над внешностью, чем напугала фанатов.
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Фото, видео: Instagram @newdecada
Дочь актрисы и популярной телеведущей Ларисы Гузеевой 20-летняя Ольга Бухарова отличается строптивым нравом, как и ее знаменитая мать в молодости. Девушка уже не раз шокировала общественность странными выходками, но на этот раз поклонники по-настоящему ужаснулись внешнему виду Ольги.
Дочь Ларисы Гузеевой сбрила себе брови. В таком виде она показалась фанатам своего микроблога в Instagram. В серии сторис явно видно, что кончики бровей девушки не так давно «пали» под действиями бритвы.
В видео девушка поделилась с фолловерами печалью. Не так давно девушка взяла животных своих друзей на передержку, пока те уехали в отпуск. По возвращении кота и собаку необходимо было вернуть, что для Ольги оказалась сложнее, чем она предполагала. Девушка не смогла совладать со своими эмоциями.
Решение сбрить брови дочь известной актрисы никак не прокомментировала. Известно, что недавно Ольга пережила болезненное расставание со своим молодым человеком, известным общественности не более, чем «веб-дизайнер Алексей».
Фанаты уже сравнили поступок девушки с недавней выходкой репера Джигана. Музыкант полностью избавился от растительности на лбу, попав в психиатрическую лечебницу после наркотического загула.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гузеева с дочкой побывали на свадьбе звезды «Кармелиты» Зиминой.
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