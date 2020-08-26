По стопам Джигана? Дочь Ларисы Гузеевой сбрила брови

Дочь актрисы и популярной телеведущей Ларисы Гузеевой 20-летняя Ольга Бухарова отличается строптивым нравом, как и ее знаменитая мать в молодости. Девушка уже не раз шокировала общественность странными выходками, но на этот раз поклонники по-настоящему ужаснулись внешнему виду Ольги.

Дочь Ларисы Гузеевой сбрила себе брови. В таком виде она показалась фанатам своего микроблога в Instagram. В серии сторис явно видно, что кончики бровей девушки не так давно «пали» под действиями бритвы.

В видео девушка поделилась с фолловерами печалью. Не так давно девушка взяла животных своих друзей на передержку, пока те уехали в отпуск. По возвращении кота и собаку необходимо было вернуть, что для Ольги оказалась сложнее, чем она предполагала. Девушка не смогла совладать со своими эмоциями.

Instagram @newdecada

Решение сбрить брови дочь известной актрисы никак не прокомментировала. Известно, что недавно Ольга пережила болезненное расставание со своим молодым человеком, известным общественности не более, чем «веб-дизайнер Алексей».

Фанаты уже сравнили поступок девушки с недавней выходкой репера Джигана. Музыкант полностью избавился от растительности на лбу, попав в психиатрическую лечебницу после наркотического загула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гузеева с дочкой побывали на свадьбе звезды «Кармелиты» Зиминой.