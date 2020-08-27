Видео: Операторы беспилотнков прошли сквозь огненные препятствия на Армейских играх

Эфирная новость 24

На полигонах по всей стране продолжаются соревнования среди военных.

Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru

Международный форум «Армия 2020» продолжает работу под Москвой. Вчера был последний день, когда доступ к новинкам военной техники имели только специалисты. Сегодня форум откроют для посетителей.

На полигонах по всей стране продолжаются «Армейские игры». В Кубинке соревновались операторы беспилотников  в дисциплине под названием «дрон-биатлон». На скорости до ста пятидесяти километров в час они прошли трассу, полную препятствий и мишеней. 

В Тыве стартовала двухдневная конная гонка. Военные России и Узбекистана пройдут марафон в 130 километров. По пути придется преодолеть водные преграды, минные заграждения, перевезти боеприпасы и условных раненых. 

На полигоне «Песочное» — это в Ярославской области — мастер-класс по стрельбе продемонстрировал женский расчет химической разведки. Девушки из нового автомата Калашникова успешно поразили цели на расстоянии до двухсот метров. И все это в противогазах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские танкисты поставили рекорд на АРМИ. 

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