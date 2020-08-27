Видео: Операторы беспилотнков прошли сквозь огненные препятствия на Армейских играх
На полигонах по всей стране продолжаются соревнования среди военных.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru
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