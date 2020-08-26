Путин поздравил ректора МГИМО с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил академику РАН, ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Вы пользуетесь высоким уважением как видный ученый, публицист и общественный деятель. Широко известны Ваш талант педагога и наставника, творческие и организаторские способности», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин отметил, что особого признания многолетняя работа Торкунова на посту главы МГИМО. Под его руководством университет утвердился в качестве одного из ведущих мировых центров подготовки специалистов-международников.

«Выпускники института успешно проявляют себя на государственной службе, в науке, журналистике и других сферах. Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и успехов», — пожелал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 600 человек получили награды за возведение Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье. Строителей лично поблагодарил президент РФ Владимир Путин.