МВД провело обыски по делу о хищении 1 миллиарда рублей на поставках для модуля МКС
Обыски прошли у ряда экс-менеджеров РКК «Энергия» и представителя руководства НПП «Исток» имени Шокина.
Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov
Сотрудники МВД провели обыски по делу о хищении одного миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для модуля МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего инсайдера.
Отмечается, что обыски были произведены у нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия» и представителя руководства НПП «Исток» имени Шокина.
Агентство также отмечает, что хищения осуществлялись через подставные фирмы.
«Речь идет о хищении через подставные фирмы одного миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции», — отметил источник.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании.
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