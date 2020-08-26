Адвоката Ефремова вызвали в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве

Адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева вызвали в суд для дачи показаний по делу 2017 года. Ему якобы угрожают из-за участия в деле Ефремова на стороне защиты из мести. Подробности о происходящем правозащитник рассказал 5-tv.ru.

Сейчас столичный главк МВД расследует дело в отношении жены бывшего клиента Пашаева, бизнесмена Анзора Псунокова. В настоящий момент она находится под домашним арестом. Предприниматель и его супруга якобы обманным путем завладели имуществом стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей.

«Их всех привлекли к уголовной ответственности, и, с целью отомстить мне, Псуноков Анзор написал заявление в УВД Арбат, что якобы где-то в чайхане передавал мне полтора миллиона рублей при двух свидетелях. В октябре одним днем возбуждается уголовное дело в отношении неустановленных лиц, но через полгода они вспоминают, что нужно меня допрашивать. Я знаю, с какой целью они это делают. Отрабатывают определенный гонорар», — заявил Пашаев.

Адвокат отметил, что в момент, когда ему якобы передавали деньги, указанные свидетели находились в СИЗО, а на допрос его вызвали лишь спустя полгода.

«Я смеялся, потому что я их всех посадил. Как они могли мне деньги давать?» — возмутился адвокат.

Он попросил сделать биллинг мобильного телефона, чтобы установить, что ни в каком кафе они не встречались. Следователь пообещал предоставить все необходимые документы. Примерно через два месяца выяснилось, что невозможно установить местонахождение адвоката в тот день, и про дело забыли. Закрыто ли было дело, Пашаев не знает, поскольку оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Угрозы о возбуждении уголовного дела поступили в адрес Пашаева в понедельник, после того как тот вновь взялся за дело Ефремова, заявил адвокат.

Эльман Пашаев настаивает на том, что дело 2017 года вспомнили сейчас, чтобы оказать давление на него.

«Вы знаете, что сейчас ведется уголовное дело в отношении жены Псунокова Анзора. Еще одно уголовное дело по мошенничеству. Расследует Главный следственный комитет Москвы», — сообщил Пашаев.

При этом юрист делает особый акцент на том, что дело касательно супруги Псунокова расследуется в том же следственном органе, что и по Ефремову.

«Видно, что ему предложили сделку», — заключил адвокат.

Эльман Пашаев защищает интересы Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера. 21 августа обвиняемый заявил, что отказывается от услуг адвоката, однако уже 24 августа Пашаев вновь взялся за уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, по словам Добровинского, в отношении Эльмана Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях.