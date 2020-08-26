Добровинский: В отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях

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Карина Бернтгольц
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По словам защиты потерпевшей стороны, это связано с делами клиентов юриста.

Добровинский: В отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны по делу о «смертельном» ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский прокомментировал информацию о том, что адвокату звезды якобы угрожают уголовным делом. В интервью изданию «Москва 24» он отметил, что на Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях, однако ни одно из них никак не связано с делом заслуженного артиста РФ.

«Насколько я знаю, в отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о якобы совершенных им преступлениях. Это связано с делами его клиентов, которые он вел ранее, — полгода или год назад, может раньше. При этом это никакого отношения не имеет к делу Михаила Ефремова», — подчеркнул Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев обратился в Следственный комитет и сообщил, что на него хотят завести уголовное дело, если он не откажется от работы с Ефремовым.

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