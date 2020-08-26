«Шоу уродов»: Политолог Сатановский резко высказался о деле Ефремова
Специалист раскритиковал поведение известного артиста, находящегося под следствием.
Фото: Instagram @satanovskiie
Публицист, политолог Евгений Сатановский выступил с резкой критикой судебного процесса по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, сообщает Московский комсомолец со ссылкой на Telegram-канал ученого.
«Это уже даже не суд, а шоу уродов», — написал эксперт.
По его мнению, обвиняемый потерял совесть и достоинство, и о нем уже вряд ли смогут вспоминать без негатива.
«Выглядит как последняя скотина и ведет себя так же», — отметил политолог.
Также эксперт добавил, что если бы актер погиб на месте ДТП, то к нему хотя бы отнеслись с уважением и репутация была бы охранена.
«Вспоминали бы без отвращения. А теперь уже не получится. Всех достал», — подытожил Сатановский.
Эксперт выразил негодование о происходящим и отметил, что действующее законодательство слишком мягкое, и для убийц и маньяков в стране стоило бы ввести смертную казнь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, когда, по мнению адвоката Добровинского, закончится суд по делу Ефремова.
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