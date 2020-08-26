Адвокат потерпевшей стороны по делу о «смертельном» ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предположил, когда может закончиться судебное разбирательство по факту аварии на Смоленской площади в Москве. В интервью для издания «Москва 24» юрист отметил, что защита звезды значительно затягивает процесс, однако в то же время правозащитник допустил, что он может завершиться уже в ближайшую неделю.

Комментируя заявление Эльмана Пашаева о том, что за рулем в момент аварии находился не сам Ефремов, а некий «известный человек», Добровинский отметил, что существует «целый каскад доказательств», подтверждающих обратное.

«Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», — добавил юрист.

Михаил Ефремов, проходящий обвиняемым в деле о «пьяном» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от услуг Эльмана Пашаева и перевел его в статус консультанта. Через пару дней артист заключил с Пашаевым новое соглашение, вернув юриста к своей защите. Линия его адвоката стоится на отказе от признания вины, а также попытке доказать, что за рулем джипа актера в роковой вечер 8 июня был не он.