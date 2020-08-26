Когда завершится суд по делу Ефремова — мнение Добровинского
Адвокат потерпевшей стороны прокомментировал линию защиты заслуженного артиста РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Адвокат потерпевшей стороны по делу о «смертельном» ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предположил, когда может закончиться судебное разбирательство по факту аварии на Смоленской площади в Москве. В интервью для издания «Москва 24» юрист отметил, что защита звезды значительно затягивает процесс, однако в то же время правозащитник допустил, что он может завершиться уже в ближайшую неделю.
Комментируя заявление Эльмана Пашаева о том, что за рулем в момент аварии находился не сам Ефремов, а некий «известный человек», Добровинский отметил, что существует «целый каскад доказательств», подтверждающих обратное.
«Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», — добавил юрист.
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