«Жестокое» пари: Женщина придумала, как отучить мужа командовать в семье

Одна из пользователей портала Reddit рассказала, как смогла отучить мужа в семье командовать и считать женские обязанности по дому смешными и не требующими особых усилий. За несколько дней женщине удалось сделать так, чтобы супруг прочувствовал все тяготы жизни домохозяйки и перестал ее упрекать.

Все началось после того, как мужчина накричал на свою избранницу, увидев ее спящей. Она прилегла отдохнуть в перерыве между уборкой, стиркой, готовкой и заботой о двух детях, поскольку плохо себя почувствовала.

«Он кричал, что я ничего не делаю целыми днями, только сплю, ем и толстею», — посетовала она.

Возмутившись словами супруга, женщина предложила ему заключить пари. На время вместе со своим возлюбленным они поменялись ролями. В результате мужчина взял отгул, а она договорилась помогать подруге на ее работе. Три дня, в течение которых глава семьи был погружен в хозяйские обязанности, оказались для него кошмаром.

«В первый же день он позвонил мне двадцать раз, потому как не смог справиться с домашним заданием старшего сына, не успевал следить за малышом, не мог даже пойти в туалет, потому что им обоим все время что-то нужно. На следующий день он позвонил мне десять раз», — рассказала его супруга пользователям портала.

В течение эксперимента женщина постоянно находила супруга спящим от усталости. После завершения спора, пари ей показалось слишком жестоким: супруг сильно на нее обиделся, уличив женщину в попытке выставить его плохим родителем. Однако главная цель была достигнута: глава семейства осознал, насколько тяжело быть домохозяйкой.

Ранее 5-tv.ru писал, как вычислить садиста и абьюзера по чертам лица.