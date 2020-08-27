Не уберег: Родители Тропицель закатили скандал в эфире шоу, встретившись с бойфрендом дочки

Родители погибшей на Бали блогерши-миллионерши Насти Тропицель спустя два месяца после случившегося смогли встретиться с бойфрендом девушки. Они считают его виновным в смерти дочери, но тот все отрицает, пишет Starhit.ru.

Настя погибла в аварии на Бали в июне 2020 года, разбившись на мотоцикле. Успешный блогер заработала свой первый миллион в 15 лет, а погибла, едва отметив совершеннолетие. В момент аварии рядом находился ее возлюбленный — мотоинструктор Виктор. Именно из-за его профессии и большой разницы в возрасте между возлюбленными (12 лет — Прим. ред.) он и стал главным подозреваемым в глазах безутешных родителей жертвы.

Получив вещи дочери с Бали, родители Насти много говорили о вине Виктора — приписывали ему склонение девушки к сожительству, употребление наркотиков, издевательства над ней, пропажу денег и дорогих предметов из ее багажа, а также неправильный инструктаж при поездках на мотоциклах.

Из-за коронавируса личная встреча семьи Тропицель с Виктором все время откладывалась. Наконец, они пересеклись в эфире передачи «Пусть говорят». Родители и бабушка девушки повторили свои обвинения, но Виктор их не признал.

«Ты должен был заботиться о ней, следить за ней, смотреть, чтобы она носила шлем, ездила осторожно. Почему ты не накрыл тело Насти после аварии?» — возмутился Андрей Тропицель.

Виктор рассказал свою версию случившегося с девушкой, назвав все несчастным случаем. Девушка внезапно врезалась в бордюр и погибла на месте.

«В тот момент я не думал, как выглядит ее тело, накрыто ли оно чем-то. Единственное, о чем я мог думать — чтобы она осталась жива», — признался он.

Приносить семье девушки извинения он также не стал, ведь не считает себя виноватым. В свою очередь родители погибшей Тропицель настаивают на другой версии.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли похороны Насти Тропицель в Петербурге.