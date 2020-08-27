«Космическая мама»: Кравец показала фото с прогулки с пятимесячной дочкой

Телеведущая Марина Кравец не может насмотреться на свое чадо. Молодая мама выложила на своей странице в Instagram фото, где любуется маленькой дочкой. К сожалению, лица малышки девушка так и продемонстрировала.

«Наша», — трогательно подписала она снимок из парка с ярко-желтой коляской.

Instagram @marinakravets

Марина вышла замуж еще в 2013 году. Ее избранником стал Аркадий Водахов, с которым они познакомились в Comedy Club. Весной 2020 года пара впервые стала родителями и очень бережет свою Веронику от чужих глаз.

Такое милое фото Кравец порадовало ее фанатов, и они наперебой стали ее хвалить.

«Не забыли все-таки быть мамой»;

«Космическая мама»;

«Милота»;

«Классная тачка. Движок — одна мамина сила», — отметились они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как мужа Марины Кравец впервые заметили с дочкой на улице.