«Космическая мама»: Кравец показала фото с прогулки с пятимесячной дочкой

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Анастасия Шадская
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Звезда Comedy Club впервые за долгое время продемонстрировала в Instagram любовь к своей малышке.

Фото, видео: Instagram @marinakravets

Телеведущая Марина Кравец не может насмотреться на свое чадо. Молодая мама выложила на своей странице в Instagram фото, где любуется маленькой дочкой. К сожалению, лица малышки девушка так и продемонстрировала.

«Наша», — трогательно подписала она снимок из парка с ярко-желтой коляской.

Instagram @marinakravets

Марина вышла замуж еще в 2013 году. Ее избранником стал Аркадий Водахов, с которым они познакомились в Comedy Club. Весной 2020 года пара впервые стала родителями и очень бережет свою Веронику от чужих глаз.

Такое милое фото Кравец порадовало ее фанатов, и они наперебой стали ее хвалить.

«Не забыли все-таки быть мамой»;

«Космическая мама»;

«Милота»;

«Классная тачка. Движок — одна мамина сила», — отметились они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как мужа Марины Кравец впервые заметили с дочкой на улице.

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