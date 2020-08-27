Путин поздравил президента Молдавии с Днем независимости республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил молдавского лидера Игоря Додона в Днем независимости республики. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что отношения между обеими странами основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества РФ и Молдавии в различных сферах отвечает коренным интересам братских народов.

День независимости Молдавии ежегодно празднуется 27 августа после принятия соответствующей декларации в 1991 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19.