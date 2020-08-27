Путин поздравил президента Молдавии с Днем независимости республики
Российский лидер отметил, что отношения между странами основаны на традициях дружбы и взаимного уважения.
Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool
Президент РФ Владимир Путин поздравил молдавского лидера Игоря Додона в Днем независимости республики. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что отношения между обеими странами основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.
Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества РФ и Молдавии в различных сферах отвечает коренным интересам братских народов.
День независимости Молдавии ежегодно празднуется 27 августа после принятия соответствующей декларации в 1991 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19.
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