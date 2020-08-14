Президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19

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Массовая вакцинация россиян планируется начаться в декабре текущего года.

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Молдавия хочет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

О подобных намерениях сегодня также сообщили во Вьетнаме, ранее еще в 19-ти странах. Создатели вакцины, ученые института Гамалеи рассказали «Известиям» о клинических испытаниях нового препарата.

Массовую вакцинацию россиян могут начать в декабре, люди из группы риска получат прививку уже в августе.

Для людей старшего поколения может понадобиться до трех прививок. По словам директора института Гамалеи, вакцина от коронавируса способна защитить пациента в течении двух лет.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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