Президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19

Молдавия хочет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

О подобных намерениях сегодня также сообщили во Вьетнаме, ранее еще в 19-ти странах. Создатели вакцины, ученые института Гамалеи рассказали «Известиям» о клинических испытаниях нового препарата.

Массовую вакцинацию россиян могут начать в декабре, люди из группы риска получат прививку уже в августе.

Для людей старшего поколения может понадобиться до трех прививок. По словам директора института Гамалеи, вакцина от коронавируса способна защитить пациента в течении двух лет.