Путин высказался о позиции Кремля по отношению к протестам в Белоруссии
Президент РФ провел аналогию с действиями зарубежных партнеров.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести» Сергею Брилеву прокомментировал отношение Кремля к ситуации в Белоруссии.
Протестные акции на территории республики стартовали 9 августа. Недовольство масс вызвали результаты президентских выборов. По данным ЦИК страны, безусловным лидером стал Александр Лукашенко, набрав более чем 80% голосов.
Выражая несогласие, жители разных регионов Белоруссии вышли на улицы, скандируя за перевыборы. Поддерживает граждан и местная оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. Политик призывает белорусов продолжать забастовки, а также активно привлекает внимание к ситуации лидеров других государств.
«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны — и европейские, и американцы», — подчеркнул Владимир Путин.
И, в добавление к этому, отметил, что Россия не может и никогда не будет игнорировать проблемы людей, близких по духу, а также связанных с россиянами тесными родственными связями.
«Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна», — подытожил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создаст необходимый резерв силовиков для помощи Белоруссии.
Читайте также
88%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?