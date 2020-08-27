Путин высказался о позиции Кремля по отношению к протестам в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести» Сергею Брилеву прокомментировал отношение Кремля к ситуации в Белоруссии.

Протестные акции на территории республики стартовали 9 августа. Недовольство масс вызвали результаты президентских выборов. По данным ЦИК страны, безусловным лидером стал Александр Лукашенко, набрав более чем 80% голосов.

Выражая несогласие, жители разных регионов Белоруссии вышли на улицы, скандируя за перевыборы. Поддерживает граждан и местная оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. Политик призывает белорусов продолжать забастовки, а также активно привлекает внимание к ситуации лидеров других государств.

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны — и европейские, и американцы», — подчеркнул Владимир Путин.

И, в добавление к этому, отметил, что Россия не может и никогда не будет игнорировать проблемы людей, близких по духу, а также связанных с россиянами тесными родственными связями.

«Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна», — подытожил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создаст необходимый резерв силовиков для помощи Белоруссии.